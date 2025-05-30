"Філіп Морріс Україна" готується експортувати сигарети з Львівщини

Компанія "Філіп Морріс Україна" розглядає можливість виходу на зовнішні ринки та планує розпочати експорт сигарет із нового заводу на Львівщині.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"По потенціалу зростання виробництва сигарет в Україні немає, бо це досить сталий, стабільний ринок. Як і до війни, потенціал є в експорті. Ми будемо дивитися, в які країни це можна зробити", – зазначив генеральний директор компанії Максим Барабаш.

До повномасштабного вторгнення РФ компанія виробляла на фабриці в Харкові 20 млрд сигарет на рік, з яких половину експортувала, зокрема до Японії. Однак нині, за словами Барабаша, відновити експорт до Японії буде складно, тому компанія орієнтується на географічно ближчі ринки.

Після втрати харківського заводу компанія інвестувала 30 млн дол у відкриття нового виробництва на Львівщині. Фабрика має п’ять виробничих ліній і здатна виготовляти до 10 млрд сигарет на рік. У 2024 році вона досягла планової потужності. Також "Філіп Морріс Україна" вклала ще 60 млн грн у будівництво укриття на 170 осіб для працівників та жителів громади.

Згідно з даними YouControl, у 2024 році компанія збільшила виручку на 86,7% – до 21,62 млрд грн. Водночас чистий збиток скоротився на 30,1% – до 1,20 млрд грн.

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