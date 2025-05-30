"Филип Моррис Украина" готовится экспортировать сигареты из Львовщины

Компания "Филип Моррис Украина" рассматривает возможность выхода на внешние рынки и планирует начать экспорт сигарет с нового завода на Львовщине.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"По потенциалу роста производства сигарет в Украине нет, потому что это достаточно устойчивый, стабильный рынок. Как и до войны, потенциал есть в экспорте. Мы будем смотреть, в какие страны это можно сделать", - отметил генеральный директор компании Максим Барабаш.

До полномасштабного вторжения РФ компания производила на фабрике в Харькове 20 млрд сигарет в год, из которых половину экспортировала, в частности в Японию. Однако сейчас, по словам Барабаша, восстановить экспорт в Японию будет сложно, поэтому компания ориентируется на географически более близкие рынки.

После потери харьковского завода компания инвестировала 30 млн долл в открытие нового производства на Львовщине. Фабрика имеет пять производственных линий и способна изготавливать до 10 млрд сигарет в год. В 2024 году она достигла плановой мощности. Также "Филип Моррис Украина" вложила еще 60 млн грн в строительство укрытия на 170 человек для работников и жителей общины.

Согласно данным YouControl, в 2024 году компания увеличила выручку на 86,7% - до 21,62 млрд грн. В то же время чистый убыток сократился на 30,1% - до 1,20 млрд грн.

Напомним:

Philip Morris International дешевле на 10% импортировать сигареты из Польши, а не производить их в Украине.

Philip Morris в первой половине 2024 года увеличила уплату налогов в Украине на 33% после запуска фабрики.

Производитель табачных изделий Philip Morris International открыл новую фабрику во Львовской области, инвестировав в нее 30 млн долларов.