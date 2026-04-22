Польський інвестор українського PINbank не запускатиме кредитування: на чому зосередиться

Польська фінтех-компанія ZEN.com, що купила 100% акцій неплатоспроможного АТ "Перший інвестиційний банк" (PINbank), не планує найближчим часом виходити на банківський ринок з послугами кредитування.

Про це сказав Мацей Ринажевський, директор зі стратегії та розвитку ZEN.com, в кулуарах спільного брифінгу з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Кредитування, принаймні найближчим часом, ми не плануємо, оскільки ці послуги не є нашою фішкою. Але згодом, якщо буде попит, можливо ми й повернемося до цього питання", - зазначив Ринажевський.

Він підкреслив, що стратегія нового власника передбачає перетворення PINbank на сучасну цифрову інституцію, яка фокусується на широкому колі платіжних та транскордонних фінансових послуг, як для фізичних, так і для юридичних осіб.

"Експансія в Україну для нас логічний крок, тому що ми сьогодні вже обслуговуємо сотні тисяч українців, які зараз проживають на території Європи.

Вони, як мінімум, потребують послуги дешевих та надійних грошових переказів, які ми плануємо активно розвивати також в Україні, використовуючи наші технологічні діджитал-рішення", - сказав Ринажевський.

При цьому він додав, що інвестор також націлений на потреби українських підприємців, які потребують швидкого й зручного транскордонного фінансового обслуговування. Однак при цьому ZEN.com не планує розвивати кредитні послуги.

За словами генерального директора ZEN.com в Європі Міхала Богуславського, компанія планує протягом двох найближчих років вкласти в розвиток українського банку приблизно 20 млн євро.

Польський фінтех-стартап Zen.com виграв конкурс на виведення з ринку українського PINbank.