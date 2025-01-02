У кожній області України планують збудувати масштабні овочесховища

Для ефективного зберігання врожаю в Україні необхідно звести сучасні овочесховища, які зможуть вміщувати від 10 000 до 20 000 тонн продукції в кожній області.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає AgroPortal.

Він зауважив, що наразі Україна перейшла від статичних програм до динамічних, тож на наступний рік у бюджет закладено 1 млрд грн на підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

За його словами, у програму переробки буде включено будівництво овочесховищ.

"Картоплесховищ й овочесховищ нам потрібно в кожній області по кілька потужних локацій, де буде мінімум 10-20 тис. т зберігання в кожному районі та біля обласних центрів", — наголосив Віталій Коваль.

Він додав, що наступного року необхідно запустити програму щодо овочесховищ. Наразі міжнародні партнери підтримують дрібних і малих фермерів, однак Мінагрополітики активно просить їх включити до програм і створення овочесховищ, а також переробку овочів.

Нагадаємо:

За 2024 рік обсяг закупівлі Україною кавунів і динь з-за кордону повернувся на довоєнний рівень, адже фермери змогли збільшити посівні площі та отримати кращий урожай.