ФДМУ виставив на продаж комбінат хлібопродуктів

Фонд держмайна оголошує приватизацію на онлайн-аукціоні "Неполоковецького комбінату хлібопродуктів" у селищі Неполоківці у Чернівецькій області.

Про це Фонд держмайна повідомляє на своєму сайті.

"Шукаєте об'єкт із реальним потенціалом? Фонд держмайна оголошує приватизацію з онлайн-аукціону готового бізнесу у важливій галузі!", – говориться у повідомденні.

Стартова ціна – 215,7 млн грн (без ПДВ).

"Це не просто продаж, це можливість очолити виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, стати ключовим гравцем в торгівлі зерном та постачанні послуг", – запевняє ФДМУ.

Він пропонує масштабний майновий комплекс: 129 об'єктів нерухомості (41546,7 м²!) – від виробничих цехів до складів та інфраструктури. А також готовий до роботи парк: 1172 одиниці рухомого майна, 24 одиниці транспорту та спецтехніки (вантажівки, теплотяг, трактори!).

Підприємство має також 19,8222 га зареєстрованих земельних ділянок.

"Соціальний внесок: погашення заборгованості та збереження колективу на 6 місяців. 45 досвідчених фахівців готові продовжувати роботу", – повідомдяє ФДМУ.

Нагадаємо:

Влітку минулого року Фонд державного майна України оголошував аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів" із стартовою ціною 217,4 млн гривень.

Минулого року Фонд держмайна провів успішний аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" у Сумській області на суму 49,7 млн гривень.