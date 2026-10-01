Майбутнє експорту української зброї на "Експортному форумі" від ЕП

21 жовтня в Києві відбудеться четвертий Експортний форум від "Економічної правди". Фокусна тема цьогорічної події "Вижити попри все". Цей захід відбувається завдяки нашим захисникам і захисницям, які зупиняють ворога.

Спікерами форуму стануть: посол України при Євросоюзі та торговий представник України Тарас Качка, президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса, представники найбільших українських металургійних компаній.

У фокусі заходу цьогоріч стоїть питання експорту зброї. В межах панельної дискусії, яку модеруватиме шеф-редактор видання "Оборонка" Богдан Мірошниченко, будемо говорити про те, як експорт зброї може допомогти закрити бюджетну діру, обговоримо комунікацію між владою та ринком, що не так із правилами експорту зброї та як їх можна покращити.

В дискусії, зокрема, візьмуть участь заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр, CEO VYRIY Олексій Бабенко та виконавчий директор компанії "Генерал Черешня" Даниїл Ваховський.

Подія відбуватиметься в укритті, враховуючи вимоги безпеки. Деталі про захід і квитки – за посиланням.

Генеральними партнерами форуму стали компанії "Генерал Черешня" та VYRIY та Ukrspecsystems LLC.

Також захід підтримали Avesterra Group, банк "Кредит Дніпро", AZNAURI та Трускавецька. Інформаційні партнери Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні, Торгово-промислова палата України.