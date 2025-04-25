За квітень Україна експортувала вже 1,9 млн тонн зерна

За квітень 2025 року Україна експортувала 34,7 млн тонн зерна, а за квітень – 1,9 млн тонн.

Станом на 25 квітня 2025 року Україна експортувала 34,74 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку 2024/2025 маркетингового року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на Державну митну службу.

Для порівняння, за аналогічний період минулого сезону експорт становив 40,289 млн тонн, що свідчить про зниження темпів експорту.

У структурі експорту від початку поточного сезону найбільше було відвантажено:

пшениці – 13,714 млн тонн (у 2023/2024 МР – 15,404 млн тонн),

кукурудзи – 18,252 млн тонн (22,231 млн тонн),

ячменю – 2,258 млн тонн (2,178 млн тонн),

жита – 10,8 тис. тонн (у 2023/2024 МР – лише 1,2 тис. тонн).

У квітні експорт склав 1,916 млн тонн.

Окрім зернових, Україна також експортувала 58 тис. тонн борошна, з яких 53,8 тис. тонн – пшеничне. Для порівняння, минулого маркетингового року на цю ж дату обсяги експорту становили 85,7 тис. тонн і 81 тис. тонн відповідно.