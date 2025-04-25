За апрель Украина экспортировала уже 1,9 млн тонн зерна
За апрель 2025 года Украина экспортировала 34,7 млн тонн зерна, а за апрель - 1,9 млн тонн.
По состоянию на 25 апреля 2025 года Украина экспортировала 34,74 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2024/2025 маркетингового года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на Государственную таможенную службу.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого сезона экспорт составил 40,289 млн тонн, что свидетельствует о снижении темпов экспорта.
В структуре экспорта с начала текущего сезона больше всего было отгружено:
- пшеницы - 13,714 млн тонн (в 2023/2024 МГ - 15,404 млн тонн),
- кукурузы - 18,252 млн тонн (22,231 млн тонн),
- ячменя - 2,258 млн тонн (2,178 млн тонн),
- ржи - 10,8 тыс. тонн (в 2023/2024 МГ - всего 1,2 тыс. тонн).
В апреле экспорт составил 1,916 млн тонн.
Кроме зерновых, Украина также экспортировала 58 тыс. тонн муки, из которых 53,8 тыс. тонн - пшеничная. Для сравнения, в прошлом маркетинговом году на эту же дату объемы экспорта составляли 85,7 тыс. тонн и 81 тыс. тонн соответственно.