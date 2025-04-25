За апрель Украина экспортировала уже 1,9 млн тонн зерна

За апрель 2025 года Украина экспортировала 34,7 млн тонн зерна, а за апрель - 1,9 млн тонн.

По состоянию на 25 апреля 2025 года Украина экспортировала 34,74 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2024/2025 маркетингового года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого сезона экспорт составил 40,289 млн тонн, что свидетельствует о снижении темпов экспорта.

В структуре экспорта с начала текущего сезона больше всего было отгружено:

пшеницы - 13,714 млн тонн (в 2023/2024 МГ - 15,404 млн тонн),

кукурузы - 18,252 млн тонн (22,231 млн тонн),

ячменя - 2,258 млн тонн (2,178 млн тонн),

ржи - 10,8 тыс. тонн (в 2023/2024 МГ - всего 1,2 тыс. тонн).

В апреле экспорт составил 1,916 млн тонн.

Кроме зерновых, Украина также экспортировала 58 тыс. тонн муки, из которых 53,8 тыс. тонн - пшеничная. Для сравнения, в прошлом маркетинговом году на эту же дату объемы экспорта составляли 85,7 тыс. тонн и 81 тыс. тонн соответственно.