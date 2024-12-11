Експорт цукру з України може побити рекорд за останні 24 роки

За підсумками 2024 року очікується експорт цукру з України понад 700 тис тонн, що стане найбільшим показником, починаючи з 2000 року.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Коваль також поділився іншими досягненнями українського агропромислового комплексу. За його словами, цьогоріч Україна зібрала рекордний урожай сої - 6 млн тонн.

А середній надій молока на одну корову на сільськогосподарських підприємствах зріс на 7% і становив 6 565 літрів.

Нагадаємо:

У вересні повідомлялось, що експорт цукру з України за рік перевищив 690 тис тонн.

У травні Україна експортувала рекордні 108 тис тонн цукру, з яких до ЄС було відправлено 65%, інших країн – 35%.



