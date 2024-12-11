Экспорт сахара из Украины может побить рекорд за последние 24 года

По итогам 2024 года ожидается экспорт сахара из Украины более 700 тыс тонн, что станет наибольшим показателем, начиная с 2000 года.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Коваль также поделился другими достижениями украинского агропромышленного комплекса. По его словам, в этом году Украина собрала рекордный урожай сои - 6 млн тонн.

А средний надой молока на одну корову на сельскохозяйственных предприятиях вырос на 7% и составил 6 565 литров.

Напомним:

В сентябре сообщалось, что экспорт сахара из Украины за год превысил 690 тыс тонн.

В мае Украина экспортировала рекордные 108 тыс тонн сахара, из которых в ЕС было отправлено 65%, других стран - 35%.



