Экспорт сахара из Украины может побить рекорд за последние 24 года
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По итогам 2024 года ожидается экспорт сахара из Украины более 700 тыс тонн, что станет наибольшим показателем, начиная с 2000 года.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
Коваль также поделился другими достижениями украинского агропромышленного комплекса. По его словам, в этом году Украина собрала рекордный урожай сои - 6 млн тонн.
А средний надой молока на одну корову на сельскохозяйственных предприятиях вырос на 7% и составил 6 565 литров.
Напомним:
В сентябре сообщалось, что экспорт сахара из Украины за год превысил 690 тыс тонн.
В мае Украина экспортировала рекордные 108 тыс тонн сахара, из которых в ЕС было отправлено 65%, других стран - 35%.