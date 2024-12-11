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Экспорт сахара из Украины может побить рекорд за последние 24 года

Алексей Павлыш — 11 декабря, 20:25
Экспорт сахара из Украины может побить рекорд за последние 24 года
Getty Images

По итогам 2024 года ожидается экспорт сахара из Украины более 700 тыс тонн, что станет наибольшим показателем, начиная с 2000 года.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Коваль также поделился другими достижениями украинского агропромышленного комплекса. По его словам, в этом году Украина собрала рекордный урожай сои - 6 млн тонн.

А средний надой молока на одну корову на сельскохозяйственных предприятиях вырос на 7% и составил 6 565 литров.

Напомним:

В сентябре сообщалось, что экспорт сахара из Украины за год превысил 690 тыс тонн.

В мае Украина экспортировала рекордные 108 тыс тонн сахара, из которых в ЕС было отправлено 65%, других стран - 35%.


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