Експерти розповіли, куди квоти ЄС перенаправлять українські яблука і ягоди

Через квотування ЄС та інші штучні обмеження найбільші проблеми виникнуть в українських виробників сировини, але вітчизняна продукція однаково знайде свої ринки.

Про це пише EastFruit.

Так, зокрема, експерти нагадують, що українські експортери дикорослих ягід вже мають досвід переорієнтації на інші ринки. Коли в 90-х роках почався експорт замороженої чорниці, перші партнери були в сусідніх країнах.

Надалі, з розвитком ринку, тими ж каналами продавали заморожену суницю, малину, поступово просуваючись до країн Західної Європи. Україна є одним із найбільших експортерів дикорослих ягід.

"Коли два року тому Польща створила перепони для українських експортерів замороженої малини, то вона пішла до інших країн ЄС. Хоча фактично польські імпортери заробляли на малині більше, ніж українські виробники. Зараз так само, з появою європейських мит ягоди прямуватимуть на нові ринки", — прогнозує президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

У той же час, потужності з виробництва томатної пасти розташовані на півдні України. Після окупації частини південних областей, було втрачено чотири найбільші переробні заводи з виробництва цього продукту, пише EastFruit.

"Україна тимчасово є нетто-імпортером томатної пасти, а не експортером. Зараз у нас є лише досить малі переробні потужності. Безумовно, цей напрям буде цікавим для інвестицій після закінчення війни, оскільки підприємства мають бути розташовані на півдні України", — зазначив Баштанник.

Українські виробники займають частку приблизно 8% від світового виробництва яблучного концентрату, але при цьому три з чотирьох великих переробних заводів належать австрійським і німецьким інвесторам. Найбільш динамічно йде зростання постачань на ринок США.

"Найбільша проблема буде у малих і дрібних фермерів, домогосподарств, які постачають яблука, помідори на переробні заводи", — зазначив президент Української плодоовочевої асоціації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Згідно із документом, що оприлюднений на сайті Європейського Союзу, Україна зможе поставити на ринок ЄС в рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі у режимі 7 з 12 місяців року (7/12) пшеницю, борошно й меслин - 583,33 тис. тонн, кукурудзу – 379,167 тис. тонн, ячмінь – 204,167 тис. тонн.

Україна та Європейська Комісія мають домовленість напрацювати впродовж червня-липня 2025 року рішення щодо подальшого експорту української агропродукції на європейський ринок.