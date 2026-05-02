Українська правда

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана.

Джерело: сайт президента

Деталі: Указом від 2 травня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій.

У санкційному списку – 5 фізичний осіб, серед яких Богдан Андрій Йосипович, який народився 3 грудня 1976 р, має громадянство України. Ці дані співпадають із даними колишнього глави Офісу президента.

У повідомленні на сайті президента йдеться, що дії вказаних осіб "загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України".

"Санкції застосовані щодо українського юриста Андрія Богдана, українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна, функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі", – пояснили в пресслужбі.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Передісторія:

21 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації свого радника з юридичних питань та юриста олігарха Ігоря Коломойського - Андрія Богдана .

11 лютого 2020 року Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

У червні 2020 року в інтерв'ю "Українській правді" Зеленський розповів, що з самого початку в нього була ідея зробити з Богдана генерального прокурора, але згодом він помітив, що голову Офісу президента влада псує, робить конфліктним. Тому врешті-решт Зеленський звільнив Богдана з ОП і перестав з ним спілкуватися.

Богдан тоді заявив, що Володимир Зеленський " проміняв мрії про щасливу країну на дешеві забаганки непрофесіоналів, які ним маніпулюють".

Згодом Богдан розповідав, що народні депутати від "Слуги народу" отримують тисячі доларів у конвертах за "потрібні" голосування у Верховній Раді.