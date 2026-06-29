Банки України показали курс валют на 29 червня

Банки України оприлюднили курс на 29 червня 2026 року

Банки оновили курси валют на 29 червня: середній євро становив 51,53 грн, долар – 45,10 грн.

Про це сівдчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,60 – 45,10 грн (на 28 червня: 44,63 – 45,09 грн);

Євро: 50,84 – 51,53 грн (на 28 червня: 50,87 – 51,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,45 - 45,05 грн;

Ощадбанк - 44,60 - 45,15 грн;

Укрсиббанк - 44,50 - 45,10 грн;

ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;

Райффайзен - 44,60 - 45,03 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,50 - 51,50 грн;

Ощадбанк - 51,90 - 51,60 грн;

Укрсиббанк - 50,60 - 51,65 грн;

ПУМБ - 51,20 - 51,90 грн;

Райффайзен - 50,70 - 51,44 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн. Це стало сьомим рекордом за червень.

Внаслідок цих семи рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.