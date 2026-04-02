На Дніпропетровщині банкіри вкрали гроші клієнтів: як діяла схема на 2 мільйони

На Дніпропетровщині судитимуть банкірів, яких підозрюють у привласненні майже 2 млн грн

На Дніпропетровщині судитимуть банкірів, яких підозрюють у привласненні майже 2 млн грн з рахунків клієнтів.

По це йдеться в повідомленні Національної поліції України.

Зазначається, що зловмисники оформлювали підроблені заяви від імені власників рахунків та виводили кошти на підконтрольні рахунки.

Поліцейські встановили, що до організації схеми заволодіння коштами клієнтів ліквідованих банків причетні керівник банківського відділення та його заступниця.

Маючи доступ до баз даних клієнтів, зловмисники підбирали рахунки, які тривалий час залишалися неактивними.

Серед них - рахунки громадян із тимчасово окупованих територій, осіб, які перебувають за межами країни, а також померлих вкладників, кошти яких підлягали відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

