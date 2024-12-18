Два виробники дієтичних добавок заплатять понад 6 мільйонів штрафу за обман покупців

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у розмірі 6,3 млн грн на компанії ТОВ "Юніверс Фарм" і ТОВ "Квайсер Фарма Україна" за поширення неправдивої інформації на упаковках дієтичних добавок, що вводить споживачів в оману.

Про це повідомляє прессужба АМКУ.

Зокрема, АМКУ виявив порушення в маркуванні таких продуктів:

"Веновітал" (ТОВ "Юніверс Фарм") містив заяви про "підтримку судин", "зміцнення стінок судин" і "покращення мікроциркуляції", що відповідає властивостям лікарських засобів, а не добавок.

"Доппельгерц®актив Омега-3 чисті судини" (ТОВ "Квайсер Фарма Україна") заявляв про "відновлення еластичності кровоносних судин", "зниження рівня холестерину" та "зменшення ризику тромбоутворення", без належних доказів цих ефектів.

У АМКУ вирішили, що поширення такої інформації могло спотворити конкурентне середовище, надавши неправомірні переваги цим компаніям. Споживачі могли сприймати дієтичні добавки як лікарські засоби, що вплинуло на їхній вибір.

Повідомляється, що обидві компанії зобов'язані припинити використання неправдивих відомостей у маркуванні своїх продуктів.