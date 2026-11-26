ДТЕК Дніпровські електромережі посилили ремонтні бригади, щоб швидше усувати аварії та повертати світло.

Про це компанія ДТЕК повідомила у Телеграм.

У компанії повідомили, що за минулу добу отримали 59 тисяч дзвінків. Із них майже 1,7 тисячі — заявки про аварії, які потребують ремонту. Близько половини цих заявок стосуються електромереж усередині будинків, решта — мереж ДТЕК.

"Якщо світла немає лише у вашому будинку, спершу зверніться до керуючої компанії або ОСББ. Вони відповідають за перевірку й ремонт будинкових мереж", – зазначили у ДТЕК.

На тлі тривалих екстрених відключень кількість аварій зросла в десятки разів. Основна причина — перевантаження мереж після повернення світла. Коли багато потужних приладів вмикають одночасно, можуть виходити з ладу запобіжники, трансформатори й електрощити в будинках.

"Розуміємо, що після кількох годин без світла хочеться одразу нагріти воду, зігріти оселю й запустити прання. У перші 30 хвилин після повернення світла просимо вмикати бойлери, обігрівачі та інші потужні прилади по черзі. Це зменшує навантаження на мережу й ризик нових аварій", – додали у компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, 25 листопада частина Дніпра і чотирьох районів Дніпропетровщини залишилися без електроенергії.

Станом на ранок 26 листопада через російські обстріли без електропостачання залишається частина споживачів у семи областях України.