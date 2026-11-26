Велика Британія надасть на підтримку будівництва нової вітроелектростанції в Україні потужністю 200 МВт 9,5 млн фунтів стерлінгів (майже 12,5 млн доларів).

Про це посольство країни повідомило в коментарі Укрінформу.

Фінансування є частиною британської підтримки довгострокових інвестицій у безпеку та стійкість української енергосистеми.

У посольстві зазначили, що ВЕС вироблятиме близько 700 ГВт-год електроенергії щороку після введення в експлуатацію. Цього обсягу достатньо для забезпечення потреб приблизно 300 тис. українських домогосподарств протягом року,.

Також проєкт буде сприяти збільшенню внутрішніх генеруючих потужностей України та зменшенню навантаження на енергосистему після російських обстрілів.

Загалом Британія вже спрямувала понад 770 млн фунтів стерлінгів на енергетичну безпеку та стійкість України – від екстреної допомоги до довгострокових інвестицій у чисту енергетику, інновації та атомну генерацію.

Нагадаємо:

ДТЕК побудує вітрову електростанцію потужністю 650 МВт і вартістю 1,2 млрд євро, яка буде однією з найбільших наземних ВЕС у Європі.