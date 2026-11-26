Станом на ранок 26 листопада через російські обстріли без електропостачання залишається частина споживачів у семи областях України.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

Протягом минулої доби російські війська знову атакували об'єкти енергетики. Ремонтні бригади відновлюють електропостачання там, де дозволяє безпекова ситуація.

Водночас повторні удари та постійні повітряні тривоги ускладнюють ремонти, тому для повернення світла потрібно більше часу, пояснили в Міненерго.

26 листопада у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Актуальну інформацію слід перевіряти на офіційних ресурсах свого обленерго.

Нагадаємо:

25 листопада одна з ТЕС ДТЕК припинила генерацію електроенергії після масованої російської атаки. Обладнання станції суттєво пошкоджене.