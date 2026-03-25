Іноземний бізнес в Україні з доходом від 100 мільйонів: громадяни яких країн володіють компаніями

Особливості іноземного бізнесу в Україні з доходом від 100 мільйонів

В Україні зафіксовано майже 3 тисячі компаній з іноземними власниками, які здають фінансову звітність та мають доходи не менше 100 млн грн на рік.

Про це свідчать дані Опендатабот, який проаналізував інформацію Єдиного державного реєстру станом на середину березня 2026 року.

Майже у чверті компаній є власники з Кіпру — 694 компанії. Далі йдуть громадяни Німеччини — вони відзначились у 300 компаніях, та США — 292. За ними - Нідерланди (239 компаній), Велика Британія (224), Австрія (187) та Польща (146).

"Кіпр і Нідерланди вже давно залишаються ключовими "хабами" для структурування українського бізнесу", - йдеться в повідомленні.

У Києві зареєстрована майже половина всіх компаній з іноземними власниками — 1478 бізнеси. Далі йде Львівщина та Київщина — по 223 у кожному регіоні. Найменше таких бізнесів у фронтових Херсонщині та Донеччині.

Понад чверть усіх компаній іноземців працює в оптовій торгівлі — 774. Ще 268 компаній у сільському господарстві та 176 — в ІТ.

