"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ – Кам'янець-Подільський – Київ

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №239/240 Київ – Кам'янець-Подільський – Київ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з Києва поїзд вирушатиме 25 квітня та 2 травня о 07:47 та прибуватиме до Кам’янця-Подільського о 17:38.

У зворотному напрямку — того ж дня о 13:44, прибуття до Києва о 21:58.

Поїзд зупинятиметься на станціях: Вишневе, Козятин, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Хмельницький, Гречани.

У складі — плацкартні, купейні вагони та СВ.

Квитки вже у продажу.

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