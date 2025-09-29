Для гірничодобувних підприємств діятимуть нові ставки земельного податку

З 1 жовтня 2025 року змінюється порядок оподаткування земельних ділянок, наданих гірничодобувним підприємствам для видобування та розробки родовищ корисних копалин.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що встановлено окремі ставки земельного податку для таких ділянок:

8% від нормативної грошової оцінки – якщо ділянка має проведену нормативну оцінку;

12% від нормативної грошової оцінки ріллі по АР Крим або області – якщо оцінку конкретної ділянки не проведено.

Проте для цих земель діє спеціальний порядок справляння податку – фактично застосовується 25 % від визначених ставок. Це означає, що реальні ставки становитимуть:

2% – для ділянок із проведеною оцінкою;

3% – для ділянок без оцінки.

Тобто фактичне податкове навантаження не перевищуватиме граничні розміри, встановлені Податковим кодексом (3% і 5% відповідно), зазначили в ДПС.

"Звертаємо увагу, що нові правила діятимуть лише з 1 по 4 жовтня 2025 року", – наголосили в податковій.

Як пояснюється, це пов’язано з тим, що з 5 жовтня 2025 року набирає чинності Закон України від 21 серпня 2025 року № 4577-ІХ, яким статті 274 та 277 Податкового кодексу повертаються до попередньої редакції. Таким чином, зміни, передбачені Законом № 4536-ІХ, втратять чинність вже через кілька днів після їх запровадження.

Оскільки протягом короткого періоду (01.10.2025 – 04.10.2025) база оподаткування за земельні ділянки зміниться, платники плати за землю зобов’язані уточнити свої податкові зобов’язання.

Нагадаємо:

У І півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд грн плати за землю.