На внутрішньому ринку легковиків зросла активність покупців: які моделі обирають найчастіше

У березні на внутрішньому ринку вживаних автомобілів було укладено 69 862 угод купівлі-продажу, що на 17,2% більше порівняно з лютим, але відносно березня минулого року ринок скоротився на 8,2%.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Експерти підкреслюють, що поточна динаміка вказує на відновлення інтересу до зміни автотранспорту після зимового періоду.

Як йдеться в аналітиці, вольфсбурзький бренд Volkswagen традиційно очолює список із величезним відривом – 8243 од. Renault та BMW продовжують утримувати високі позиції – 4657 та 3920 од. відповідно.

"Цікавим трендом березня стало посилення позицій преміальних німецьких брендів, які дедалі впевненіше витісняють представників бюджетного сектору минулих десятиліть. Хоча продукція колишнього радянського та пострадянського автопрому все ще присутня в першій десятці, її частка поступово розмивається", – зазначають експерти.

Згідно з аналітикою, найпопулярнішим автомобілем внутрішнього ринку залишається німецький бізнес-седан Volkswagen Passat (2259 од.). Далі в переліку йде Skoda Octavia (2141 од.), третю сходинку впевнено тримає класичний німецький хетчбек Volkswagen Golf (1902 од.), формуючи трійку лідерів, яка роками не зазнає суттєвих змін.

Як підкреслюють аналітики, структура ринку за типами пального у березні зазнала важливих трансформацій. Бензинові авто залишаються найбільш масовими, утримуючи понад 42% ринку. Проте головна сенсація — у сегменті електромобілів. Їхня частка на внутрішньому ринку зросла одразу на 3,1%, сягнувши 6,5%.

Відповідно дизельні двигуни втрачають позиції: їхня частка скоротилася на 2,6%. Також невелике падіння зафіксовано у сегменті авто з ГБО. Гібриди та інші типи пального залишаються стабільними, йдеться в дслідженні.

Протягом березня українську реєстрацію отримали 17 866 імпортованих легковиків із пробігом. Це значний приріст у 18,2% порівняно з лютим, але в річному вимірі обсяги залишаються на 11,1% нижчими за минулорічні.