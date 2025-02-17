Директора казино Pin-Up відправили на два місяці під варту – ЗМІ
Директора казино Pin Up відправили на два місяці під варту без права на заставу.
Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапʼян, пише "Суспільне".
"Директора онлайн-казино Pin Up, власниками якого є росіяни, відправили на два місяці під варту без можливості внесення застави", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.
У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на проведення азартних ігор казино в Інтернеті, є громадяни Російської Федерації.
Раніше, ДБР затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Джерела ЕП в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Ігоря Зотька.