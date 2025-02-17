Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Війна 2025

Директора казино Pin-Up відправили на два місяці під варту – ЗМІ

Альона Кириченко — 17 лютого, 13:44
Директора казино Pin-Up відправили на два місяці під варту – ЗМІ
Getty Images

Директора казино Pin Up відправили на два місяці під варту без права на заставу.

Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапʼян, пише "Суспільне".

"Директора онлайн-казино Pin Up, власниками якого є росіяни, відправили на два місяці під варту без можливості внесення застави", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.

У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на проведення азартних ігор казино в Інтернеті, є громадяни Російської Федерації.

Раніше, ДБР затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Джерела ЕП в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Ігоря Зотька.


ДБР

Останні новини