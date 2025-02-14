Правоохоронці затримали директора казино Pin-Up

Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

"У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на проведення азартних ігор казино в Інтернеті, є громадяни Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Раніше, ДБР затримала номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Джерела ЕП в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Ігоря Зотька.

За даними YouControl, він є засновником і бенефіціаром ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" та ТОВ "ФК "Єдиний простір". Остання компанія займалася проведенням платежів в застосунку "Дія" і отримувала з цього комісію, проте нещодавно застосунок повністю замінив компанію Зотька на державний "Укргазбанк".

Нагадаємо:

Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино Pin-Up.ua.