Директора казино Pin-Up отправили на два месяца под стражу - СМИ

Директора казино Pin Up отправили на два месяца под стражу без права на залог.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, пишет "Суспільне".

"Директора онлайн-казино Pin Up, владельцами которого являются россияне, отправили на два месяца под стражу без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним:

Работники ГБР задержали директора компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up.

В ходе следствия установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на проведение азартных игр казино в Интернете, являются граждане Российской Федерации.

Ранее, ГБР задержало номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP. Источники ЭП в правоохранительных органах сообщили, что речь идет об Игоре Зотько.



