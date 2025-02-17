Директора казино Pin-Up отправили на два месяца под стражу - СМИ
Директора казино Pin Up отправили на два месяца под стражу без права на залог.
Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, пишет "Суспільне".
"Директора онлайн-казино Pin Up, владельцами которого являются россияне, отправили на два месяца под стражу без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Напомним:
Работники ГБР задержали директора компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up.
В ходе следствия установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на проведение азартных игр казино в Интернете, являются граждане Российской Федерации.
Ранее, ГБР задержало номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP. Источники ЭП в правоохранительных органах сообщили, что речь идет об Игоре Зотько.