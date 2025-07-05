CMO monobank іде з посади після восьми років

Маркетинг-директор (CMO) monobank Анатолій Рогальський залишає посаду після восьми років роботи у необанку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Threads.

Також інформацію про звільнення Рогальського підтвердив ЕП й співзасновник monobank Олег Гороховський. Рогальський є рідним братом співзасновника monobank Михайла Рогальського та обіймав в команді необанку посаду маркетинг-директора.

фото з Threads Рогальського

До приходу в monobank працював копірайтером у Приватбанку, а згодом – у команді нового проєкту Приватмаркет під керівництвом Дмитра Дубілета. У перші місяці запуску monobank його запросили на позицію CMO, і протягом п’яти років він фактично залишався єдиним маркетологом банку.

Рогальський відіграв ключову роль у запуску реферальної програми одного з головних джерел зростання клієнтської бази. Також він став одним з ідейних архітекторів сервісу "Банка", що набув великої популярності під час великої війни.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській компанії Crestline Limited отримати контроль над ТОВ "Фінтех Бенд", яке є розробником і технологічним оператором Monobank, що здійснює всі банківські операції на базі Універсал Банку.