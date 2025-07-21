Німецький банк інвестував у проєкт Метінвесту в Кривому Розі

Deutsche Bank надав кредит "Метінвесту" Ріната Ахметова на 23,6 мільйона євро під гарантії фінської агенції Finnvera для розвитку підприємства в Кривому Розі.

Про це пише пресслужба компанії.

Німецький Deutsche Bank профінансував проєкт української гірничо-металургійної групи "Метінвест", надавши кредит у розмірі 23,6 мільйона євро строком на 11,5 року. Позика призначена для Північного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у Кривому Розі.

Кредит надано у партнерстві з фінською експортно-кредитною агенцією Finnvera, яка виступила гарантом. Фінансування спрямоване на закупівлю обладнання у фінської компанії Metso Finland для модернізації технологій згущення відходів збагачення.

"Ця угода підкреслює стратегічну важливість як Метінвесту, так і України для Deutsche Bank", – зазначив співкерівник глобального підрозділу структурованого торговельного та експортного фінансування банку Моріц Дернеманн. У банку також наголосили на своїй постійній відданості підтримці українського бізнесу в умовах складного геополітичного середовища.

Це перший кредит, гарантований експортно-кредитним агентством, який "Метінвест" отримав після початку повномасштабної війни. У компанії вважають угоду сигналом довіри до України з боку західних партнерів.

Нагадаємо:

Верховний суд України вдруге підтвердив правомірність позиції Державної податкової служби України та зобов'язав ПрАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" сплатити до бюджету 3,7 млрд грн.

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг Дніпропетровської області), що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", продовжує простій.