Інгулецький ГЗК простоює десять місяців: "Метінвест" назвав основну причину

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг Дніпропетровської області), що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", продовжує простій.

Про це повідомили у пресслужбі групи "Метінвест", передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначаєтсья, що "основною причиною призупинення роботи ІнГЗК є неможливість забезпечити конкурентоспроможну собівартість продукції комбінату на цільових експортних ринках" через ряд чинників.

Серед чинників простою підприємства називається висока вартість електроенергії та її доставка, високі залізничні тарифи на доставку продукції у порт (якщо рахувати в доларах США, то вартість у 1,5 раза вища, ніж у 2019-2021 роках), високі портові збори (більш як удвічі вищі, ніж в аналогічних портах Європи).

Крім того, ще однією причиною призупинення роботи ІнГЗК в "Метінвесті" назвали значний акциз у ціні дизеля, що становить майже чверть вартості пального, хоча карʼєрні самоскиди не використовують автошляхи, на ремонт яких має спрямовуватися цей акциз.

ІнГЗК зупинив роботу влітку 2024 року. За підсумками діяльності в 2023 році комбінат скоротив чистий збиток уп’ятеро - до 167,235 млн грн із 851,259 млн грн у 2022 році.

ІнГЗК спеціалізується на видобутку і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залізорудного басейну. Виробляє залізорудний концентрат.

Нагадаємо:

У червні 2024 року повідомлялося, що діяльність ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" з групи "Метінвест" під загрозою зупинення роботи через постанову Кабміну №611, згідно з яким гарантії постачання електроенергію надаватимуться лише тим підприємствам, які імпортують 80% від своїх потреб.