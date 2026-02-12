Держпраці змінить підхід до інспектування роботодавців – Мінекономіки

Реформа ринку праці передбачає не лише оновлення трудового законодавства, а й інституційну трансформацію системи нагляду, зокрема Державної служби України з питань праці.

Про це повідомляє урядовий портал.

Як зазначила заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак реформа ринку праці, закладена в основі поданого Урядом проекту Трудового кодексу, має комплексний характер і передбачає не лише оновлення трудового законодавства.

У інтерв'ю "Укрінформ" Марчак розповіла, що ключовими принципами роботи Держпраці мають стати ризик-орієнтований підхід та цифрові інструменти.

За її словами, інспекційна діяльність буде зосереджена на системних порушеннях і великих ризиках, а не на дрібному добросовісному бізнесі.

Разом із проектом Трудового кодексу ринок праці реформується і через законопроект №10147, який вже зареєстрований у Верховній Раді та готується до другого читання. Документ спрямований на оновлення підходів до нагляду та контролю у сфері праці й доповнює положення проекту кодексу.

Сукупно ці два документи формують цілісну модель реформи ринку праці, яка поєднує оновлені правила зайнятості з ефективною, побудованою за європейськими прикладами, системою охорони життя і здоровʼя працівника на роботі.

Паралельно уряд уже готує нормативну базу для масштабної цифровізації служби праці та її інтеграції в єдину цифрову екосистему ринку праці "Обрій". Також планується усунення дублювання повноважень між різними контролюючими органами, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше прем'єрміністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив проєкт Трудового кодексу, який має дати старт реформі ринку праці. Депутати розглянуть документ рв першому читанні.

Раніше Мінекономіки повідомило, що завершує підготовку проєкту нового Трудового кодексу, який пройшов усі необхідні формати обговорення та погодження.

Раніше повідомлялося, що за сім місяців 2025 року підрозділи податкового аудиту під час фактичних перевірок виявили майже 2 тисячі випадків порушення трудового законодавства – неналежне оформлення найманих працівників.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає позбавлення Державної служби з питань праці невластивих функцій, які перейдеть до інших органів влади.

Також повідомлялося, що за понад два роки сума компенсаційних виплат на облаштування робочих місць людей з інвалідністю вже перевищила 300 млн гривень, з яких цього року профінансовано вже понад 167 млн грн.