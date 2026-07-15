Держпідприємства збільшили сплату податків

Підприємства державного сектору економіки за підсумками першого півріччя 2026 року сплатили до бюджету України 148,7 млрд грн податків – це на 3,6 % більше, ніж за першу половину минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України

За даними відомства, 148,7 млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів сплатили підприємства державного сектору економіки до зведеного бюджету України за підсумками першого півріччя 2026 року.

Так, надходження від рентної плати за користування надрами принесли додаткових 5,1 млрд грн (+41,9 %), податок та збір на доходи фізичних осіб – 2,6 млрд грн (+10,2 %).

Частина чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств, їх об'єднань та дивідендів (доходу), нарахованого на акції (частки) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність – на 1,8 млрд грн (+10,2 %).

Найбільший приріст надходжень забезпечили підприємства, що належать до сфери управління Кабінету Міністрів України, Державного агентства лісових ресурсів України та Фонду державного майна України, зазначає податкова служба.

Найкращу динаміку продемонстрували державні підприємства у трьох галузях економіки.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – сплата зросла на 13,9 млрд грн (+ 41,0 %).

У тому числі частина чистого прибутку та дивіденди на держчастку збільшилася на 7,2 млрд грн (або + 320,2%), податку на прибуток сплатили більше на 3,5 млрд грн (+52,4%), ПДВ – на 1,2 млрд грн (+ 9,8%).

Сільське, лісове та рибне господарство збільшило надходження на 3,9 млрд грн (+ 69,0 %). Частина чистого прибутку та дивіденди на держчастку – на 2,2 млрд грн (+153,9 %), ПДВ – на 0,7 млрд грн (+ 34,8 %), податок на прибуток – на 0,5 млрд грн (+ 88,0 %).

Інформація та телекомунікації забезпечили додатково 0,8 млрд грн (+67,8 %). Частина чистого прибутку та дивіденди на держчастку – 0,4 млрд грн (+180,7%), податок та збір на доходи фізичних осіб – 0,2 млрд грн (+27,3%), ПДВ – 0,1 млрд грн (+44,2%).

Нагадаємо:

Загальні надходження до державного бюджету від роботи Фонду держмайна за перше півріччя склали 3,4 мільярда гривень, з них 1,4 мільярда – від дивідендів та частини чистого прибутку підприємств.