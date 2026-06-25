"Тіньова" економіка: податкова розповіла про результати перевірок
Від початку року до бюджету надійшло понад 200 мільйонів гривень за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту ДПС з початку 2026 року.
Про це інформує Державна податкова служба.
Водночас робота за результатами проведених перевірок триває: частина фінансових санкцій, з донарахованих 500 мільйонів гривень, перебуває на стадії узгодження та сплати, говориться у повідомленні.
Тому сума надходжень до бюджету щоденно збільшується, наголошує податкова.
"Завдяки ризик-орієнтованому підходу та якісному доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у найрізноманітніших сферах – від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж", – зазначає ДПС.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба фіксує позитивні зміни на паливному ринку України: податкова віддача зростає, а рівень прозорості роботи учасників ринку поступово підвищується.
Раніше податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб'єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.