"Тіньова" економіка: податкова розповіла про результати перевірок

Від початку року до бюджету надійшло понад 200 мільйонів гривень за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту ДПС з початку 2026 року.

Про це інформує Державна податкова служба.

Водночас робота за результатами проведених перевірок триває: частина фінансових санкцій, з донарахованих 500 мільйонів гривень, перебуває на стадії узгодження та сплати, говориться у повідомленні.

Тому сума надходжень до бюджету щоденно збільшується, наголошує податкова.

"Завдяки ризик-орієнтованому підходу та якісному доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у найрізноманітніших сферах – від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж", – зазначає ДПС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба фіксує позитивні зміни на паливному ринку України: податкова віддача зростає, а рівень прозорості роботи учасників ринку поступово підвищується.

Раніше податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб'єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.