В Києві на одному перехресті запрацює світлофор "Грецький хрест"

В Києві з 11 листопада на перехресті вул. Володимирської та бульв. Тараса Шевченка розпочинається експеримент із новим типом світлофорного сигналу "Грецький хрест".

Про це повідомив Центр організації дорожнього руху.

"Експеримент реалізується в межах Тижня безпеки дорожнього руху та має на меті підвищити безпеку під час виконання лівостороннього повороту. Це перше таке рішення в Україні, запозичене з практики європейських країн", – зазначили в організації.

На світлофорі встановлять додаткову секцію з червоним сигналом у вигляді рівностороннього хреста ("плюса"). Увімкнений сигнал означає, що зустрічний рух зупинено, і водій може безпечно повернути ліворуч, пояснюють в ЦОДР.

Таким чином, світлофорна секція "Грецький хрест" не забороняє проїзд, а навпаки підтверджує можливість маневру, оскільки зустрічний потік у цей момент стоїть.

"Експеримент триватиме два місяці. Упродовж цього часу фахівці підприємства збиратимуть та аналізуватимуть дані про ефективність нової системи", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

З 1 литопада в Києві та Дніпрі закінчився період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год.