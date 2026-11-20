Цієї ночі росіяни атакували Київ і девʼять областей України, пошкодивши мости та інші об'єкти.

Про це у Телеграм повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Ракети влучили в критичну інфраструктуру столиці, серед цілей були і мости. Пошкоджено обʼєкт водовідведення, офісні й комерційні будівлі", – розповів він.

Внаслідок атаки в Києві загинули шестеро людей, ше 15 постраждали, повідомив очільник уряду.

"У Харкові під удар потрапила лікарня швидкої допомоги. Поранено четверо людей, пошкоджено корпус МРТ", – написав він у Телеграм.

Пошкоджені підприємства на Київщині, Миколаївщині, Одещині та Чернігівщині, а також житлові будинки на Дніпропетровщині, Львівщині, Вінниччині, Сумщині й Чернігівщині. Є влучання в обʼєкти енергетики.

Загалом на цю хвилину відомо про вісьмох загиблих та 28 постраждалих, додав Корецький.

Нагадаємо:

Цілями масованої атаки росіян вночі стали електростанції та підстанції, через що українські АЕС вимушено скоротили потужність генерації.

Росіяни під час атаки вранці 20 листопада влучили по залізничній станції Скнилів на Львівщині, є загиблі та постраждалі.

Об'єкти Київводоканалу зазнали пошкоджень внаслідок атаки росіян в ніч на 20 листопада. Через перебої в енергосистемі в столиці є перебої у водопостачанні.