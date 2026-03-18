Ціни на пропан у Європі сягнули чотирирічного максимуму – ЗМІ

Ціни на пропан у Північно-Західній Європі сягнули чотирирічного максимуму на тлі фактичного закриття Ормузької протоки та ударів Ірану по НПЗ і портах регіону.

Про це пише "НафтоРинок".

Світовий ринок скрапленого газу дестабілізовано через блокування Ормузької протоки — стратегічного коридору, через який минулого року пройшло близько 44,2 млн т LPG (3,7 млн т на місяць), що становить 30% світового морського експорту пропан-бутану, говориться у у звіті LPG World Insight Paper.

За даними відстеження суден Kpler, основними отримувачами LPG, який проходив через Ормузьку протоку, були Індія (20,7 млн т) та Китай (16,2 млн т). Сумарно вони за рік придбали майже 37 млн т продукту з цього регіону.

Водночас, усі десять найбільших експортних LPG-терміналів світу у 2025 році були сконцентровані лише у двох регіонах: на узбережжі Мексиканської затоки США та у Перській затоці.

П'ять найбільших терміналів у Перській затоці минулого року відвантажили 30,5 млн т пропан-бутану, який проходив через Ормузьку протоку.

Згідно з даними Argus, ціна на великі партії пропану в Північно-Західній Європі станом на 9 березня зросла до $810,50/т CIF ARA, що є найвищим показником з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Співвідношення вартості LPG до ф'ючерсів ICE Brent перевищило 69%, оновивши трирічний максимум.

"Європа стикнулася з посиленою конкуренцією за американський LPG, оскільки через вигідніший арбітраж США спрямовує свій газ до Азії", – говориться у публікації.

Як наслідок, імпорт американського LPG до терміналів ARA у лютому скоротився до 21 тис. т/добу, а в березні очікується падіння до 19 тис. т/добу.

Ситуацію на європейському ринку ускладнюють низькі запаси в сховищах та різке зростання спреду березень–квітень — до $98/т, максимуму за 14 років.

Тим часом виробництво у Північному морі скорочується: відвантаження з Норвегії та Великої Британії на початку березня впали на чверть — до 9,5 тис. т/добу.

Додатковим ризиком є зростання цін на природний газ TTF через втрату катарського LNG, що може змусити НПЗ використовувати власний LPG як паливо замість його продажу на ринок.

Попри кризу, у дрібному гурті зростання цін відбувається повільніше. Залізничні партії торгувалися на $32,25/т дешевше за морські вантажі, свідчать дані Argus.

Як зазначає агентство, покупці наразі скоротили закупівлі, орієнтуючись на сезонне зниження попиту на опалення та слабку активність у секторі ремонтів НПЗ.

Нагадаємо:

