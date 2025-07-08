Ціни на нафту знизилися на тлі невизначеності тарифів Трампа

Ціни на нафту знизилися після зростання майже на 2% на попередній сесії – інвестори оцінили нові заяви Трампа щодо тарифів США та більше, ніж очікувалося, збільшення видобутку ОПЕК+ у серпні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 22 центи, або 0,3%, до 69,36 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 27 центів, або 0,4%, до 67,66 долара за барель.

Президент США Дональд Трамп у понеділок почав повідомляти торговельним партнерам, що різко вищі тарифи США набудуть чинності 1 серпня. Та пізніше він заявив, що цей термін не є на 100% чітким.

Тарифи Трампа спричинили невизначеність на ринку та побоювання, що вони можуть негативно вплинути на світову економіку та, як наслідок, на попит на нафту. Однак є деякі ознаки того, що поточний попит залишається сильним, особливо в США, найбільшому у світі споживачеві нафти, що підтримало ціни.

Інвестори були налаштовані оптимістично напередодні Четвертого липня після того, як Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США опублікувала дані, які показують, що керуючі капіталом збільшили свої чисті довгі ф'ючерсні та опціонні позиції в контрактах на сиру нафту протягом тижня до 1 липня.

"Очікуваний попит залишається здоровим завдяки сезонним факторам. Залишається питання, чи зможе майбутній попит поглинути більшу, ніж очікувалося, пропозицію з боку ОПЕК+", – сказав Емріл Джаміль, старший аналітик LSEG Oil Research.

Інші ознаки вищого попиту спостерігалися в Індії, третьому за величиною споживачеві нафти у світі, де споживання палива в червні було на 1,9% вищим, ніж рік тому.