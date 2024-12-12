Ціни на нафту стабілізуються, оскільки слабкий попит компенсує ризики санкцій

Ціни на нафту мало змінилися, оскільки прогнози слабкого попиту і вищого, ніж очікувалося, зростання запасів бензину і дистилятів в США стали наслідком додаткового раунду санкцій ЄС, що загрожують російським нафтовим потокам.

Про це пише Reuters,

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 14 центів до 73,66 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 6 центів до 70,35 дол. Обидва бенчмарки виросли більш ніж на 1 долар кожен в середу.

У середу ОПЕК знизила прогнози зростання попиту на нафту до 2025 року п'ятий місяць поспіль і на найбільшу величину.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації, минулого тижня запаси бензину і дистилятів у США, які є найбільшим споживачем нафти у світі, зросли більше, ніж очікувалося.

Слабкий попит, особливо в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти, і зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК+, були двома факторами, що зумовили цей крок.

Однак інвестори очікують зростання китайського попиту після того, як цього тижня Пекін оприлюднив плани щодо запровадження "достатньо м'якої" монетарної політики у 2025 році, що може стимулювати попит на нафту.

Світовий попит на нафту цього місяця зростав повільніше, ніж очікувалося, але залишався стійким.

Кремль заявив, що повідомлення про можливе посилення санкцій США щодо російської нафти свідчать про те, що адміністрація президента Джо Байдена хоче залишити складну спадщину для американо-російських відносин.

Нагадаємо:

Посли країн-членів ЄС у середу досягли принципової згоди щодо 15-го пакета санкцій проти Росії за її війну в Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає нові, більш жорсткі, санкції щодо торгівлі російською нафтою.