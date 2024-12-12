Цены на нефть стабилизируются, поскольку слабый спрос компенсирует риски санкций

Цены на нефть мало изменились, поскольку прогнозы слабого спроса и более высокого, чем ожидалось, роста запасов бензина и дистиллятов в США стали следствием дополнительного раунда санкций ЕС, угрожающих российским нефтяным потокам.

Об этом пишет Reuters,

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 14 центов до 73,66 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 6 центов до 70,35 долл. Оба бенчмарки выросли более чем на 1 доллар каждый в среду.

В среду ОПЕК снизила прогнозы роста спроса на нефть до 2025 года пятый месяц подряд и на наибольшую величину.

Согласно данным Управления энергетической информации, на прошлой неделе запасы бензина и дистиллятов в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире, выросли больше, чем ожидалось.

Слабый спрос, особенно в Китае, который является крупнейшим импортером нефти, и рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК+, были двумя факторами, обусловившими этот шаг.

Однако инвесторы ожидают роста китайского спроса после того, как на этой неделе Пекин обнародовал планы по внедрению "достаточно мягкой" монетарной политики в 2025 году, что может стимулировать спрос на нефть.

Мировой спрос на нефть в этом месяце рос медленнее, чем ожидалось, но оставался устойчивым.

Кремль заявил, что сообщения о возможном ужесточении санкций США в отношении российской нефти свидетельствуют о том, что администрация президента Джо Байдена хочет оставить сложное наследие для американо-российских отношений.

Напомним:

Послы стран-членов ЕС в среду достигли принципиального согласия по 15-му пакету санкций против России за ее войну в Украине.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает новые, более жесткие, санкции в отношении торговли российской нефтью.