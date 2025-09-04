Ціни на м’ясо зростають: скільки коштує зараз

У перші дні вересня в Україні стрімко зростають ціни на яловичину: фарш з яловичини подорожчав на 8,7%, до 250 грн/кг.

Про це пише інформагентство УНІАН.

"Фарш з яловичини подорожчав на 8,7% за два дні. Якщо ще 1 вересня ціна цього продукту складала в середньому 230 грн/кг, то вже 3 вересня вона виросла на 20 гривень - до 250 грн/кг", – повідомляє агентство.

Гуляш за той же період додав 20 гривень і тепер коштує в середньому 250 грн/кг (+8,3%). Виросли в ціні і шия (+5,8%, до 275 грн/кг), лопатка (+3,2%, до 325 грн/кг), ребро (+2,9%, до 180 грн/кг), биток (+2,3%, до 450 грн/кг) та задня частина (+2,8%, до 365 грн/кг), свідчить статистика "Столичного ринку".

У свою чергу вартість вирізки коливається у межах 850-870 гривень за кілограм, що на 2,38% більше, ніж було ще 1 вересня.

Також швидкими темпами дорожчає телятина. Особливо це стосується, знову ж таки, фаршу, який додав у ціні 13%. За останні два дні він подорожчав на 30 грн – з 230 до 260 грн/кг.

Так само додали у ціні грудинка (+5,9%, до 180 грн/кг), корейка (+3,3%, до 475 грн/кг), лопатка (+4,4%, до 355 грн/кг), вирізка (+2,3%, до 870 грн/кг) та шия (+3,6%, до 290 грн/кг).

Ціни на решту видів м’яса – а це баранина, свинина, індичка, курка тощо – тримаються стабільними щонайменше з 20 серпня.

За даними "Столичного ринку", наразі свинячий ошийок можна придбати, у середньому, за 370 грн/кг, лопатку – 220 грн/кг, биток – 270 грн/кг, фарш – 170 грн/кг.

Ціна баранячої лопатки розташувалася знаходиться в межах 275-285 грн/кг. Корейка продається по середній ціні у 450 грн/кг.

Індичку можна придбати за 117-275 гривень за кілограм, залежно від частини. Тоді як курка лишається найдоступнішим видом м’яса. Найдорожче коштує куряче філе – ціни на нього складають у середньому 185 грн/кг.

Нагадаємо:

В останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах Європейського Союзу, говориться у інфляційному звіті Національного банку України. Зазначається, що з 2016 року ціни на продукти харчування в Україні зросли в середньому на 79% (в еквіваленті євро), тоді як у країнах ЄС – лише на 46%.

У червні повідомлялося, що Індекс борщу за місяць знизився на 12%, проте в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця, коли вартість страви становила 222 грн.