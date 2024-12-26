Ціни на автогаз зростають напередодні збільшення акцизу

Скраплений газ продовжує дорожчати напередодні зростання акцизу з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє профільне видання Enkorr.

Зазначається, що 25 грудня на Українській енергетичній біржі його вартість збільшилася на 1 833 грн/т, до 55 606 грн/т. Трейдери одразу відреагували на торги, збільшивши вартість пропозицій на 300-1 000 грн/т.

Більшість учасників торгів не розраховувала на таке зростання і вважає ціну завищеною. "Так, як по Києву були пропозиції за 56 000 грн/т і нижче, то не чекали, що аукціонні ціни перевищать 55 500 грн/т", — розповіли в одній із великих паливних мереж.

"Попит розігнав ціну, але через те, що всі з газом і термін вивозу до 31 грудня, на певних обсягах торги зупинилися. Тому залишки, а це близько 30 лотів, уже продавали за 53 510-54 500 грн/т", — додав інший учасник торгів.

Зі слів представників паливних компаній, причин для такого зростання може бути кілька: зменшення постачань найближчим часом і зростання акцизу з 1 січня.

Видання зазначає, що поки на ринку ресурсу більше, ніж достатньо. Минулого тижня імпорт продукту зріс на 13% порівняно з тижнем раніше.

У січні трейдери розраховують на зниження імпортних цін, але зростання акцизу на 25 €/1 000 л (майже 2 500 грн/т) може його нівелювати.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 1 вересня підписав закон про підвищення акцизів на пальне.