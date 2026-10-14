Ціна на нафту Brent перевищила 106 доларів за барель

Ціни на нафту зросли після того, як в Ормузькій протоці були атаковані два судна, а іранські чиновники заявили про застосування нової тактики атак на судноплавство.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 09:03 GMT ф'ючерси на нафту Brent здорожчали на $0,63, або на 0,6%, до $106,32 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на $0,54, або на 0,56%, до $94,67 за барель.

На попередній сесії обидва еталонні сорти нафти додали понад $1 за барель, перш ніж частково втратити частину зростання, говориться у повідомленні.

Іранські чиновники заявили, що Тегеран прагне підтримувати високі ціни на нафту і вплинути на проміжні вибори у США.

Вони не розкрили деталей нової стратегії, однак один зі співрозмовників агентства повідомив, що близько десяти днів тому Іран почав застосовувати нову тактику щодо суден, що й призвело до збільшення кількості атак.

У вівторок Управління морських торговельних операцій Великої Британії повідомило, що контейнеровоз і танкер в Ормузькій протоці були уражені невідомими снарядами.

Додаткову підтримку нафтовим котируванням надали події в Саудівській Аравії. Проксі Ірану хусити атакували адміністративну будівлю державної нафтової компанії Saudi Aramco у місті Дахран. Міністерство енергетики Саудівської Аравії повідомило про незначну пожежу.

Протягом останнього тижня хусити здійснювали атаки на територію Саудівської Аравії, застосовуючи балістичні ракети і безпілотникиу відповідь на підтримку королівством урядових сил Ємену.

Міжнародний аеропорт Ер-Ріяда зазнав ударів чотири рази, а внаслідок атаки в суботу загинули 13 людей.

Нагадаємо:

Нестача дизельного пального на світових ринках може зберігатися аж до 2027 року, оскільки значне позасезонне скорочення запасів поєдналося з обмеженим виробництвом напередодні пікового зимового попиту, говориться у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства.

Група нафтовиробників ОПЕК+ продемонструвала різке зростання видобутку у вересні. Це відбулося завдяки збільшенню видобутку в Саудівській Аравії, незважаючи на триваючі перебої з постачанням через Ормузьку протоку, спричинені війною в Ірані.

Ціни на нафту 13 жовтня знизилися на тлі очікувань додаткових постачань дизелю з Росії, які послабили побоювання щодо перебоїв із постачанням через атаки на Саудівську Аравію.

У вересні видобуток нафти в Росії скоротився на 38 000 барелів на добу проти серпня – до 8,643 млн барелів. Водночас морський експорт російської нафти зріс до 3,76 млн барелів на добу, максимуму з початку серпня. Про це пише Bloomberg з посиланням на щомісячний звіт ОПЕК та свої джерела.