В Украине импорт высокооктанового бензина установил исторический рекорд в Украине

В мае 2025 года в Украину было импортировано более 5 тыс. т высокооктанового бензина марок А-98/100. Это самый большой месячный показатель с 2009 года.

Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Крупнейшим поставщиком остается UPG. Компания завезла 1,5 тыс. т ресурса: 90% с помощью трейдера Select Energy, остальное - от польского производителя Warter Fuels.

На втором и третьем местах - Socar и ОККО. Первая компания нарастила поставки из польского Citronex на 66%, до 0,78 тыс. т. Вторая - на 21%, до 0,57 тыс. т, из PKN Orlen.

Количество желающих импортировать топливо в мае выросло до 20 с 15 в апреле.

Что касается производителей, то основными остаются PCK Schwedt (ресурс для UPG) и Orlen S.A. (Польша, Литва), которые отгрузили 1,35 тыс. т (+83% к объемам апреля) и 1,33 тыс. т (+80%) соответственно.

Как пишет издание, увеличение поставок высокооктанового бензина обусловлено ростом спроса на ресурс из-за вступления с 1 мая в силу закона об обязательном добавлении биоэтанола в бензин.

Вместе с тем эта норма не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше. Часть потребителей с недоверием отнеслась к бензину со спиртом, выбрав высокооктановый.

Из-за ажиотажа высокооктановый бензин закончился даже на АЗК крупнейшего импортера этого топлива - UPG. Фиксировал рост продаж А-100 и Socar.

Учитывая такой тренд, с мая ряд сетей, а именно ОККО, "Укрнафта", VostokGaz, начали реализацию бензина А-98/100.

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Напомним:

С 1 мая все АЗС в Украине должны добавлять к бензину спирт или так называемый биоэтанол, не менее 5%.

Переход украинских АЗС на бензин из-за обязательного добавления биоэтанола с 1 мая не повлиял на цены на топливо. А на ряде заправочных комплексов бензин подешевел.