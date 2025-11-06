В Україні впав імпорт бітуму

В Україні у жовтні 2025 року імпорт бітуму зменшився на 23%, до 22 тисяч тонн.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.ua.

Зменшення постачань відбувається третій місяць поспіль внаслідок сезонного спаду ремонтних робіт.

Минулого місяця компанії імпортували бітум з Польщі, Литви й Румунії, при цьому на польські компанії припало 60% постачань.

Понад половину обсягів, або 11,8 тис. т, у жовтні надійшло від польського ORLEN. Бітумний підрозділ Unimot був другим за обсягами постачальником і відвантажив 1,44 тис. т продукту.

Загалом постачання від польських компаній у жовтні скоротилися на 12%, до 13,4 тис. т.

Постачання ORLEN Lietuva минулого місяця становили 5 тис. т, порівняно з вереснем обсяги впали на 43%.

Нагадаємо:

У липні 2025 року в країну було завезено 38 тис. т, що стало рекордним показником з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зростання імпорту у 2,3 раза було зумовлено збільшенням обсягів фінансування дорожнього будівництва. На 2025 рік у бюджеті на ремонт ділянок, важливих для оборони й функціонування економіки держави, було передбачено 12,6 млрд грн. Але впродовж року Кабмін додатково виділив ще майже 8 млрд грн.