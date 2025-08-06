В Україні рекордно зріс імпорт бітуму

В Україні у липні імпорт бітуму збільшився у 2,2 раза, до 38 тисяч тонн.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.ua.

Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Більші обсяги завозилися лише 2021 року під час реалізації державної програми "Велике будівництво" (у 2021 році імпорту бітуму становив 1,1 млн т, або 92 тис. т на місяць).

Понад половину обсягів, 24,4 тис. т, надійшло з Польщі. Найбільшим постачальником з цього напрямку був PKN ORLEN, який відвантажив 20,4 тис. т. Ще 1,9 тис. т реалізував бітумний підрозділ Unimot.

Другою за обсягами країною-постачальницею була Румунія. Минулого місяця звідти було імпортовано 5,9 тис. т бітуму. Основним постачальником була компанія Vitaro Energy, яка відвантажила 4,5 тис. т. Близько 1 тис. т доправила компанія Bitholder.

Двократне зростання імпорту зумовлено збільшенням обсягів фінансування дорожнього будівництва.

Нагадаємо:

На цей рік у державному бюджеті початково було передбачено витрати на ремонт ділянок, важливих для оборони й функціонування економіки держави, обсягом 12,6 млрд грн.

Це на 26% менше порівняно з 2024 роком. Але у квітні Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову й утримання доріг у фронтових і прифронтових регіонах.

У травні уряд виділив додатково 2,78 млрд грн на розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування.