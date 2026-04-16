В Україні підскочили експортні ціни на яловичину: що підштовхнуло

В Україні підскочили експортні ціни на яловичину

В Україні у березні 2026 року українські експортери поставили на зовнішні ринки 467,2 т свіжої або охолодженої яловичини, що на 102% більше відносно лютого.

Про це повідомила Асоціація виробників молока з посиланням на дані Держмитслужби.

Експортна виручка за поставлений товар становила 3,69 млн дол., що на 118% більше відносно лютого.

У січні-березні 2026 року Україна експортувала 991 т свіжої яловичини на суму 7,61 млн дол.

Україна наростила експорт свіжої яловичини майже у 23 рази більше порівняно з торішним періодом.

Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини з України у березні 2026 року становили 1,67 тис. т, що на 31% більше відносно лютого 2026 року і на 10% більше відносно березня 2025 року.

Грошова виручка за поставлений товар становила майже 7,37 млн дол., що на 27% більше відносно лютого 2026 року і на 31% більше відносно березня 2025 року.

У січні-березні 2026 року Україна експортувала 3,91 тис. т (-8%) мороженої яловичини на суму 17,8 млн дол. (+13%).

Україна наростила поставки великої рогатої худоби (ВРХ) на тлі високих цін на експортних ринках.

Як повідомляє Beef Magazine, ціни на яловичину та ВРХ у США залишаються високими на тлі обмеженої пропозиції худоби та сильного внутрішнього попиту.

Поголів'я м'ясних корів залишається низьким і тому виробництво яловичини не зростає.

При цьому експорт яловичини зі США слабшає через обмеження з боку Китаю. Економічна невизначеність може негативно вплинути на внутрішній попит в перспективі.

За даними Brasilagro, ціни на худобу досягли історичних максимумів у Бразилії через обмежену пропозицію та високий попит на зовнішніх ринках, насамперед з боку Китаю. Виробництво стримується нестачею тварин, тоді як експорт активно зростає і може досягти квотних обмежень найближчим часом. Попит залишається високим.

Нагадаємо:

Як раніше повідомлялося, в Україні стартував аудит Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (DEFRA), спрямований на відкриття британського ринку для експорту української яловичини.