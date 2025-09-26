В Украине на новых авто появятся этикетки с данными о выбросах и расходе топлива

Правительство приняло постановление, которое обяжет продавцов новых легковых автомобилей предоставлять покупателям данные об официальном расходе топлива и объем выбросов СО₂.

Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства 26 сентября.

Это требование Европейского Парламента и Совета, которое ЕС ввел более 20 лет назад.

Согласно постановлению, в автосалонах и на других местах продажи новых авто обязательно должны быть:

этикетка с данными о расходе топлива и выбросах СО₂ возле каждой машины;

плакат или электронный дисплей с информацией обо всех моделях, которые выставлены на продажу с данными о расходе топлива и выбросах СО₂;

промо-материалы (брошюры, реклама и т.д.) с такими же данными;

доступ к электронному справочнику с официальной информацией.

Министерство развития общин и территорий разработает электронный справочник с официальными данными о расходе топлива и выбросы СО₂ для всех моделей новых авто. Справочник, который разместят на сайте Минразвития, ежегодно будет обновляться.

"Это - защита прав потребителя, поддержка честной конкуренции и шаг к уменьшению влияния транспорта на климат", - отметил министр экономики Алексей Соболев.

Новые правила начнут действовать через 9 месяцев после опубликования постановления.

Напомним:

В августе украинский автопарк пополнили почти 6,8 тыс. новых легковушек. Из них 71% купили частные клиенты, а 29% - юрлица.