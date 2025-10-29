Криза ритейлу РФ: розвідка повідомляє про масове закриття магазинів одягу та взуття

В Росії магазини косметики масово закриваються, нових взуттєвих марок немає взагалі, а частка закритих магазинів одягу в московських ТЦ досягла 38%.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

За її даними, за січень-вересень у рф з'явилося лише 27 нових брендів – удвічі менше, ніж торік.

Зазначається, що через обвал купівельної спроможності, зростання орендних ставок і проблеми з кредитами розвиток fashion-ринку фактично зупинився. Більшість нових брендів тепер іде в онлайн – на маркетплейси, бо відкрити офлайн-магазин стає розкішшю.

"Ринок може почати "оживати" лише за умов стабілізації економіки та зниженні ставок за кредитами. Схожа криза вже була у 2015-му – тоді відновлення роздрібної торгівлі тривало майже три роки", – зазначає СЗРУ.

Нагадаємо:

Оборот українських компаній, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, в січні-червні 2025 року сягнув 936,6 млрд грн, що вище за показник минулого року на 17%.