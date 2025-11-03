Через збитковість деякі українські виробники скоротили або припинили випуск масла

Через збитковість виробництва деякі українські заводи вже скоротили або тимчасово припинили випуск масла.

Про це повідомляє аналітичне агенство "Інфагро".

В результаті обсяги виробництва в жовтні стали нижчими, ніж у минулому році, що є першим таким випадком за останній період, зазначили аналітики.

"Зараз стабільно продавати продукцію можуть переважно ті виробники, які готові йти на суттєве зниження цін. Зазвичай це компанії, яким бракує оборотних коштів", – підкреслюють вони та додають, що поточний рівень цін є збитковим для більшості виробників, що працюють у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

Через подорожчання сировини виробництво стає менш рентабельним: закупівельні ціни на молоко, необхідні для беззбитковості, залишаються недосяжними для більшості підприємств.

Аналітики інформують, що наприкінці жовтня спостерігалося помітне здешевлення блочного масла. Водночас виробники фасованої продукції утримують дещо кращі позиції, однак конкуренція на цьому ринку посилюється. Для збільшення продажів компанії вимушені проводити акційні знижки, що негативно впливає на прибутковість.

"Ситуація з експортом також складна. Частина підприємств знижує ціни, щоб утриматися на зовнішніх ринках, зокрема в Молдові. Попит на українське масло на Кавказі зберігається, однак обсяги реалізації там обмежені", – наголошують експерти.

Очікування щодо додаткових можливостей після запровадження нових безмитних квот до ЄС не виправдалися — попит європейських трейдерів супроводжується нижчими ціновими пропозиціями, які не покривають собівартість виробництва, підкреслює аналітичне агенство.

Нагадаємо:

В першій половині липня в Україні зросли ціни на вітчизняне масло після запровадження у червні Євросоюзом квотування імпорту цього продукту.

На початку осені на українському ринку спостерігалось зниження попиту на вершкове масло, що супроводжується поступовим падінням цін.