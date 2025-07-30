Mercedes заявил о резком падении прибыли: основные причины

Немецкая компания Mercedes-Benz заявила о резком падении полугодовой прибыли - доходы автопроизводителя сократились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за пошлин и слабых продаж.

Об этом пишет dpa, сообщает Укринформ.

Чистая прибыль Mercedes снизилась на 55,8% - с примерно 6,1 млрд евро до около 2,7 млрд евро.

Компания назвала пошлины, снижение объемов продаж и расходы, связанные с мерами по повышению эффективности, основными факторами падения.

В компании ожидают, что годовой доход группы значительно снизится по сравнению с прошлым годом.

В 2025 году скорректированная операционная маржа для подразделения легковых автомобилей, по прогнозам, составит от 4% до 6%, что ниже 8,1% годом ранее, который и так был слабым. Автопроизводитель также ожидает значительного снижения объемов продаж.

Доход компании за первое полугодие упал на 8,6% - до примерно 66,4 млрд евро, тогда как операционная прибыль (EBIT) тоже резко снизилась примерно на 55% - с 7,9 млрд евро до 3,6 млрд евро.

Напомним:

Ряд немецких корпораций готовы инвестировать сотни миллиардов евро, в том числе на новые заводы, но при условии реализации обещанных правительством экономических реформ.