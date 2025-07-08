Промисловці обіцяють німецькому уряду значні інвестиції, якщо він проведе економічні реформи

Низка німецьких корпорацій готові інвестувати сотні мільярдів євро, зокрема на нові заводи, але за умови реалізації обіцяних урядом економічних реформ.

Про це пише німецьке видання Focus.

"Інвестиції повинні в першу чергу спрямовуватися на нові заводи, модернізацію обладнання та розробку нових продуктів", – говориться у повідомленні.

Наразі до інвестиційного альянсу входить більше 30 компаній, серед яких BMW і Mercedes. Керівними особами є генеральний директор Siemens Роланд Буш, голова Deutsche Bank Крістіан Зевінг та Олександр Гайзер, голова консультаційної компанії з комунікацій FGS Global.

Альянс планує зустрітися з представниками уряду в канцлерському офісі 21 липня. При цьому мають бути присутніми також найважливіші представники уряду, зокрема федеральний канцлер Фрідріх Мерц і федеральний міністр фінансів Ларс Клінгбайл, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за прогнозами економіка Німеччини цього року перебуватиме в стагнації, оскільки країна стикається зі зустрічним вітром від тарифів і торгових погроз президента США Дональда Трампа.

Повідомлялося, що Німеччина переглянула свій економічний прогноз на 2025 рік — тепер уряд очікує нульове зростання, тоді як раніше прогнозувалося зростання ВВП на 0,3%. Це найглибше економічне падіння країни з часів Другої світової війни. ВВП Німеччини зменшився на 0,2% у 2024 році та на 0,3% у 2023-му.

Тим не менш, Deutsche Bank зафіксував найвищий квартальний прибуток за 14 років на тлі зростання доходів від торгівлі облігаціями та валютами через ринкову волатильність, спричинену тарифною політикою Трампа.

Також раніше повідомлялося, що Німеччина планує запровадити 10-відсотковий податок на доходи великих онлайн-платформ, зокрема Google компанії Alphabet і Facebook компанії Meta. Урядовці вирішили, що ці корпорації ведуть бізнес в Німеччині на мільярди з надзвичайно високою рентабельністю, але "майже не платять податків і занадто мало інвестують".