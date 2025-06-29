Справа про вигаданий будинок: суд скасував рішення Київради про забудову Батиєвої гори

Судовий реєстр: На ділянці є об`єкт, схожий на фундамент (бетонну конструкцію для укріплення схилу ділянки), будинок - відсутній

Госпсуд Києва визнав незаконним та скасував рішення Київради про передачу ТОВ "Кій-плаза" Валерія Міщенка земельної ділянки в оренду на зсувонебезпечній території Батиєвої гори у Києві для будівництва житлового комплексу.

Про це свідчить рішення суду від 10 червня.

У 2007 році Київрада передала в оренду "Кій-плаза" ділянку площею майже 1 га (кадастровий номер 8000000000:72:453:0024) на вул. Кондукторській, 48 у Солом`янському районі місті Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхових будинків з вбудованим та прибудованим центром громадського харчування. Надалі оренду було поновлено.

У 2021 році компанія втратила переважне право на укладення договору оренди на новий строк.

Пізніше було зареєстроване право власності за "Кій-плаза" на нежитлову будівлю площею 50 кв.м по вул. Кондукторській, 48.

У вересні 2024 року Київрада передала цю ділянку в оренду компанії на 5 років саме тому, що "Кій-плаза" зареєструвала за собою право власності на приміщення.

Проте, як встановив суд, такої будівлі не існує і ніколи не існувало. А реєстрація права власності на неіснуючу нерухомість була спрямована на створення штучних підстав для отримання ділянки на позаконкурентних умовах.

"Зібраними у справі доказами підтверджується, що нежитлова будівля загальною площею 50 кв. м не була побудована, в експлуатацію у встановленому законом порядку не вводилась, та відсутня (не розташована) на спірній ділянці, а отже як об`єкт нерухомого майна не існує, та право власності на неї у ТОВ "Кій-плаза" не виникло", - йдеться в рішенні.

Тобто ділянку надали за фіктивними документами.

В результаті суд скасував незаконну державну реєстрацію речових прав на неіснуючу будівлю, скасував рішення Київради від 2024 року про передачу землі в оренду, а також визнав відсутнім у "Кій-плаза" права користуватися ділянкою.

Засновниками ТОВ "Кій-Плаза" є кияни Олександра Джим і Валерій Міщенко.

Система Youcontrol відносить "Кій-Плазу" до групи компаній родини Міщенка, яка об’єднує низку фірм, зайнятих у сферах нерухомості, будівництва, права, видавничої та ресторанної діяльності. Її ключовою фігурою є бізнесмен Валерій Міщенко.

Водночас як повідомляв Bihus.Info, Міщенко навряд чи є самостійною фігурою, а може входити до оточення заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Також Міщенко відомий тим, що у 2023 році став власником скандально відомих ПП "Орєст" і ТОВ "Осокорки-7", які раніше ЗМІ, у тому числі Bihus.Info, пов’язували з оточенням інших впливових політиків та бізнесменів. Зокрема, йшлося про Віктора Медведчука, який наразі обвинувачується в державній зраді та перебуває у РФ, та його ексоднопартійця від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва зобов`язав релігійну організацію "Релігійна громада незалежної помісної церкви християн віри Євангельської "Молодіжна Християнська церква "Скіменс" ("Молоді Леви") у Подільському районі м. Києва" повернути державі дитячий оздоровчий табір "Ходорів" на Київщині.